Arzignano verso le elezioni: Luca Lazzaroni candidato sindaco per il Partito Democratico

Entra nel vivo la corsa alle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio 2026 ad Arzignano. Il Partito Democratico ha scelto il proprio candidato: sarà Luca Lazzaroni a rappresentare il centrosinistra nella sfida per la carica di sindaco.

Segretario del circolo PD ValChiampo “Sergio Pellizzari”, Lazzaroni ha accettato la candidatura mettendo a disposizione un lungo percorso personale e politico radicato nel territorio. Sposato, padre di due figlie e nonno, risiede da quasi quarant’anni nella città del Grifo. Diplomato in chimica conciaria, ha lavorato per anni in diverse aziende della zona e oggi è in pensione.

La sua esperienza politica affonda le radici nella storia amministrativa arzignanese: nel corso degli anni ha militato in diverse formazioni, fino ad approdare al Partito Democratico, dove attualmente ricopre il ruolo di segretario del circolo locale.

La presentazione ufficiale della candidatura è fissata per sabato 11 aprile alle ore 11.30, davanti all’ospedale “Luigi Cazzavillan” di Arzignano. Una scelta non casuale: il luogo è indicato come simbolo della comunità della Valle del Chiampo, espressione concreta di un territorio che si prende cura dei propri cittadini.

Con questo appuntamento prende il via una campagna elettorale che si preannuncia centrale per il futuro della città, con il Partito Democratico pronto a proporre la propria visione amministrativa attraverso la candidatura di Lazzaroni.

Lazzaroni dovrà affrontare il candidato di centrodestra Riccardo Masiero e un terzo candidato che verrà presentato dalla Lega, ma non ancora ufficializzato