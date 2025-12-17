Arzignano – Studenti scrittori: le premiazioni del concorso ‘Nella mia città’

Il profumo di un sogno racconta la scelta di Viola: una storia di passione, coraggio e consapevolezza. È il percorso di una studentessa che affronta le difficoltà legate al proprio futuro e, prima ancora, il confronto più impegnativo: quello con sé stessa. Un racconto che mostra come i sogni possano prendere forma quando qualcuno trova la forza di crederci davvero.

Con questo testo, Allegra Branchi, studentessa toscana dell’Istituto Santissima Annunziata, si è aggiudicata il primo premio della dodicesima edizione del concorso di scrittura creativa “Nella Mia Città”.

Nato con l’obiettivo di dare voce alla creatività degli studenti delle scuole superiori, il concorso letterario è giunto alla sua dodicesima edizione, conclusasi martedì 16 dicembre 2025 con la cerimonia di premiazione che ha coinvolto oltre 400 studenti provenienti da quattro istituti: l’Istituto G. Galilei di Arzignano, l’Istituto Farina di Vicenza, l’Istituto Calasanzio di Empoli (FI) e l’Istituto Santissima Annunziata di Empoli (FI).

Il secondo premio è stato assegnato a Matilde Priante dell’Istituto G. Galilei di Arzignano che, con La mano bianca, racconta una storia di mistero ambientata ad Arzignano: alla ricerca del fratello Giulio scomparso, Alice si imbatte in una setta segreta e in un fiume da salvare.

Il terzo posto è andato invece a Stefano Mazzantini con Il ragazzo con il giacchetto di pelle, dell’Istituto Calasanzio, Empoli (FI).

Il premio alla migliore poesia è stato assegnato a Viola Guarino con Pelle che torna dell’Istituto G. Galilei di Arzignano, mentre la menzione d’onore è andata a Niccolò Mazzantini per La pelle della scarpa da calcio… sulla mia pelle di giocatore dell’Istituto Calasanzio, Empoli (VI).

Il Premio UNIC 2025 è stato infine conferito a Il viaggio di un cuoio di Ludovico Bagnoli dell’Istituto Calasanzio, Empoli (FI).

Il concorso è nato da un’idea dell’Amministrazione comunale di Arzignano, dell’associazione culturale Il Grifo e il Leonee diBerica Editrice, in partnership con UNIC – Unione Nazionale Industria Conciaria. Anno dopo anno, “Nella Mia Città” ha acquisito un’importanza crescente, attirando un numero sempre maggiore di partecipanti anche al di fuori dei confini vicentini e suscitando un interesse sempre più ampio.

Il progetto ha avuto un prologo nel mese di settembre con una serie di lezioni dedicate al significato della parola “circolarità” e al contributo che la pelle offre a questo modello di produzione e consumo. In questa occasione, gli studenti hanno potuto assistere alle lezioni presso il nuovo museo della pelle, Il MILE, e dialogare con le aziende sponsor del progetto che, attraverso video realizzati ad hoc, hanno raccontato direttamente ai ragazzi il proprio impegno quotidiano in materia di economia circolare.

La condivisione di conoscenze ed esperienze da parte dei professionisti del settore ha aiutato gli studenti a comprendere meglio le dinamiche del mercato. Tutto questo è stato possibile grazie a realtà che credono nella crescita delle nuove generazioni, tra cui Conceria Priante, GSC Group, ILSA, Medio Chiampo, Acque del Chiampo e Hassel Omnichannel.

La visita al museo, insieme ai temi della sostenibilità e dell’economia circolare, è stata lo spunto che ha acceso la fantasia degli studenti, chiamati a misurarsi con la scrittura di racconti e poesie.

Gli oltre 150 elaborati, tra racconti e poesie, selezionati dai docenti degli istituti partecipanti, sono stati valutati da una giuria presieduta dal giornalista Stefano Cotrozzi, composta anche dallo scrittore Davide Sacco e dall’esperta di sostenibilità Irene D’Agati. I migliori testi sono stati raccolti in un volume curato da Berica Editrice, distribuito agli studenti e prossimamente disponibile presso la Biblioteca di Arzignano.

Sul sito ufficiale del progetto https://nellamiacitta.it/ è stato creato uno spazio in cui, oltre a tutte le informazioni sul concorso, è possibile sfogliare le raccolte e i testi realizzati dal 2013 a oggi.

“Nella Mia Città” rappresenta un’importante occasione per stimolare la fantasia e la creatività dei più giovani. Attraverso la scrittura creativa, gli studenti possono dare forma ai propri pensieri, alle preoccupazioni e ai desideri, raccontandosi senza necessariamente esporsi in prima persona. Una pratica artistica autentica, in cui la scrittura diventa uno strumento per esplorare e raccontare la dimensione più profonda del sé.