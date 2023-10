ARZIGNANO – Scontro tra due auto e un furgone: tre feriti

ARZIGNANO, INCIDENTE TRA DUE AUTO E UN FURGONE: TRE FERITI

Alle 16:20, di martedì, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Mille ad Arzignano per lo scontro tra due auto e un furgone finito rovesciato: feriti i tre autisti. I pompieri arrivati dal locale distaccamento, hanno messo in sicurezza i mezzi mentre i tre feriti: due uomini e una donna sono stati presi in cura dal personale sanitario del Suem e trasferiti in ambulanza in pronto soccorso. La polizia locale ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. In corso le ultime operazioni dei vigili del fuoco per la messa in sicurezza del teatro incidentale.