Arzignano: nominato il Commissario prefettizio, ecco chi è

A seguito delle dimissioni presentate da dieci Consiglieri del Comune di Arzignano, il Prefetto di Vicenza, Filippo Romano, ha disposto oggi la sospensione del Consiglio comunale e la nomina della Viceprefetto Teresa Inglese a Commissario prefettizio per la gestione provvisoria dell’ente locale.

La dott.ssa Inglese, laureata in giurisprudenza e abilitata all’esercizio della professione di avvocato, vanta un’ampia esperienza in ambito prefettizio, avendo ricoperto incarichi presso le Prefetture di Bologna, Verona, Padova e Modena. Attualmente Viceprefetto Vicario e dirigente dell’Area II “Raccordo e Collaborazione con gli Enti Locali, Consultazioni Elettorali e Referendarie” della Prefettura di Vicenza, ha già svolto funzioni commissariali in Emilia-Romagna.

Al Commissario sono conferiti tutti i poteri spettanti al Sindaco, alla Giunta e al Consiglio comunale. L’obiettivo è quello di garantire la continuità amministrativa e gestire i procedimenti in corso fino all’insediamento dei nuovi organi ordinari, a seguito delle prossime consultazioni elettorali.

Sotto: Teresa Inglese