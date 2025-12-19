ATTUALITA'CRONACAVICENZA e PROVINCIA
19 Dicembre 2025 - 12.10

Arzignano: nominato il Commissario prefettizio, ecco chi è

REDAZIONE
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

A seguito delle dimissioni presentate da dieci Consiglieri del Comune di Arzignano, il Prefetto di Vicenza, Filippo Romano, ha disposto oggi la sospensione del Consiglio comunale e la nomina della Viceprefetto Teresa Inglese a Commissario prefettizio per la gestione provvisoria dell’ente locale.

La dott.ssa Inglese, laureata in giurisprudenza e abilitata all’esercizio della professione di avvocato, vanta un’ampia esperienza in ambito prefettizio, avendo ricoperto incarichi presso le Prefetture di Bologna, Verona, Padova e Modena. Attualmente Viceprefetto Vicario e dirigente dell’Area II “Raccordo e Collaborazione con gli Enti Locali, Consultazioni Elettorali e Referendarie” della Prefettura di Vicenza, ha già svolto funzioni commissariali in Emilia-Romagna.

Al Commissario sono conferiti tutti i poteri spettanti al Sindaco, alla Giunta e al Consiglio comunale. L’obiettivo è quello di garantire la continuità amministrativa e gestire i procedimenti in corso fino all’insediamento dei nuovi organi ordinari, a seguito delle prossime consultazioni elettorali.

Sotto: Teresa Inglese

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

Arzignano: nominato il Commissario prefettizio, ecco chi è | TViWeb Arzignano: nominato il Commissario prefettizio, ecco chi è | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2025 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy