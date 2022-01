Arzignano – Auto fuori strada: ferite mamma e figlia di 12 anni

Alle 8:00, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Tevere ad Arzignano per la fuoriuscita di un’auto finita fuoristrada sotto il piano stradale per la strada ghiacciata: ferita una ragazzina di 12 anni e la mamma. I vigili del fuoco arrivati dal locale distaccamento, hanno messo in sicurezza l’auto e collaborato al soccorso di mamma e figlia prese in cura dai sanitari del SUEM e trasferiti in ospedale. Non avrebbero riportato gravi ferite, secondo le prime informazioni, solo qualche contusione. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.