Arzignano, allarme rientrato l’acqua torna potabile

L’Ulss 8 conferma: l’acqua ad Arzignano si può bere e quindi il sindaco Alessia Bevilacqua ha revocato l’ordinanza che ne proibiva l’utilizzo. Allarme rientrato quindi.

Ieri Il sindaco Alessia Bevilacqua aveva annunciato la proroga dell’ordinanza che vietava l’utilizzo dell’acqua per scopi alimentari, in attesa del ripristino dei parametri di sicurezza.

La decisione era stata presa a seguito dei nuovi controlli effettuati dalle autorità sanitarie competenti, che avevano evidenziato il persistere di valori fuori norma in alcuni punti della rete idrica.

Nel frattempo, la cittadinanza era stata invitata a non utilizzare l’acqua corrente per bere, cucinare, lavare frutta e verdura o per qualsiasi altro impiego alimentare. Rimane consentito l’uso per l’igiene personale e per scopi non alimentari.

Ora si torna alla normalità.

ACQUA NUOVAMENTE POTABILE : REVOCA ORDINANZA N. 239 DEL 06/08/2025

Il Comune di Arzignano informa la cittadinanza che, a seguito del parere favorevole espresso da ULSS 8 Berica in data 08/08/2025, è revocata l’ordinanza n. 239 del 06/08/2025, con cui si vietava l’utilizzo dell’acqua per scopi potabili e alimentari su tutto il territorio comunale.

La decisione si basa sulla comunicazione ufficiale trasmessa dal Dipartimento di Prevenzione – UOC Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, nella quale si legge:

“Si comunica che i campioni di controllo eseguiti da codesto Servizio in data 07/08/2025 risultano conformi ai limiti stabiliti dal D.Lgs n. 18/2023 e s.m.i. e che quindi l’acqua è idonea al consumo umano e per la produzione di alimenti.”

La situazione di emergenza, durata circa 48 ore, è derivata da una non conformità microbiologica riscontrata a seguito di un campionamento eseguito il 04/08/2025, che aveva portato in via precauzionale all’adozione dell’ordinanza restrittiva.

Il Comune, in collaborazione con Acque del Chiampo S.p.A. e ULSS 8 Berica, sta proseguendo con verifiche tecniche e analisi approfondite per accertare le cause dell’anomalia rilevata.

Ringraziamo la cittadinanza e le attività economiche coinvolte per la collaborazione e la pazienza dimostrata.

Il Sindaco

Alessia Bevilacqua