Art&Ciocc, il tour dei cioccolatieri a Bassano del Grappa

Dalla sera di giovedì 30 ottobre a domenica 2 novembre Vi aspetta in Piazza Libertà a BASSANO DEL GRAPPA la nona edizione di ART & CIOCC® Il Tour dei Cioccolatieri, la grande festa itinerante dedicata al cioccolato artigianaleche, come ormai da tradizione, animerà la piazzacon i gusti, i colori e i profumi del cibo degli dei!

Tartufi, ganache di cioccolato, alla frutta, alle spezie, praline, cioccolato crudo, tartufi, liquori al cioccolato e “spezzati” di infiniti gusti, pasta di mandorle, cuneesi di ogni gusto, creme spalmabili.

Dal 2008 ART & CIOCC® gira l’Italia dalle meravigliose città d’arte, agli incantevoli borghi, con l’obiettivo di promuovere il cioccolato artigianale e diffondere l’arte del cioccolato con sapori irresistibili e profumi inebrianti.

Si potranno degustare ed acquistare le più golose specialità regionali assieme a piccoli e grandi soggetti in cioccolato, opere d’arte uniche, una vera e propria festa per gli occhi ed il palato.

ART & CIOCC® non è solo una esperienza per il palato, è una festa per tutti e per tutta la città, che con questo appuntamento ci ricorda come il cioccolato sia motivo di gioia.

Evento organizzato da Mark. Co. & Co. Srl con Confesercenti del Veneto Centrale

Partner: Autogemelli, concessionaria BMW, MINI e MOTO a Vicenza, Bassano e Zanè

La manifestazione è aperta:

Giovedì 30/10/2025 dalle 19 alle 22

Venerdì 31/10/2025 dalle 9 alle 22

Sabato 01/11/2025 dalle 14.30 alle 22

Domenica 02/11/2025 dalle 9 alle 20