Arrivano in Veneto gli Iron Maiden: attesi 40 mila spettatori per l’unica data in Italia

Iron Maiden a Padova: attesi 40mila spettatori per l’unica data italiana del “Run For Your Lives World Tour”

Domenica 13 luglio allo Stadio Euganeo la band britannica pronta a infiammare il pubblico con i brani storici del periodo 1980-1992

Sale l’attesa per il concerto degli Iron Maiden, in programma domenica 13 luglio 2025 allo Stadio Euganeo di Padova, unica tappa italiana del tour mondiale “Run For Your Lives”. Secondo le previsioni, saranno oltre 40mila gli spettatori presenti per quella che si preannuncia come la più grande data italiana di sempre per la band britannica.

Il tour, partito a fine maggio da Budapest, ha già registrato numerosi sold out in tutta Europa. Tra questi spicca lo storico concerto al London Stadium del 28 giugno, dove sono accorse 75mila persone, nuovo record di presenze per gli Iron Maiden in madrepatria.

A guidare la formazione ci saranno come sempre Steve Harris (basso), Bruce Dickinson (voce), i chitarristi Dave Murray, Adrian Smith e Janick Gers, e alla batteria Simon Dawson, che ha sostituito temporaneamente lo storico drummer Nicko McBrain, ancora in convalescenza dopo i problemi di salute che lo avevano colpito nell’ultimo tour.

Lo show di Padova offrirà ai fan una scaletta interamente dedicata al periodo d’oro della band, con brani tratti dagli album pubblicati tra il 1980 e il 1992. Un’occasione imperdibile anche in vista delle celebrazioni per i 50 anni di carriera della band, che saranno accompagnate da un libro fotografico e da un film-documentario in uscita nei prossimi mesi, distribuito da Universal Pictures Content Group.

Ultimi biglietti disponibili su MC2Live.it e Vivaticket.com. Tutte le informazioni su logistica, accessi e parcheggi sono disponibili sul sito www.zedlive.com.

Radiofreccia è radio ufficiale del concerto, mentre Metalitalia è media partner dell’evento.

Video ufficiale dello show di Londra: clicca qui

Galleria fotografica Londra (fotografie di John McMurtrie): clicca qui