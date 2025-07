Arriva la prima cattedra universitaria di lingua veneta al mondo (ed è in Brasile)

SANTA MARIA (Brasile), 28 luglio 2025 – Un traguardo storico per la cultura veneta e un segnale forte del valore universale delle lingue regionali: per la prima volta al mondo, la Lingua Veneta diventa disciplina di studio universitaria. Accadrà in Brasile, presso l’Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), nello Stato del Rio Grande do Sul, dove nei prossimi mesi partirà ufficialmente il primo corso accademico dedicato alla Łengua Veneta.

L’iniziativa nasce grazie a un accordo di cooperazione internazionale tra l’ateneo brasiliano e l’Academia de ła Bona Creansa – Academia de ła Łengua Veneta, realtà culturale che da anni lavora alla valorizzazione e alla codifica della lingua veneta.

Il corso, articolato in 15 lezioni per un totale di 45 ore, sarà tenuto in co-docenza dal prof. Alessandro Mocellin, linguista, ricercatore e direttore dell’Academia de ła Łengua Veneta. Pensato per un pubblico lusofono, il percorso sarà erogato in lingua portoghese, ma comprenderà esercitazioni e lettorati completamente in veneto.

Dalla storia alla grammatica: un viaggio nella cultura veneta

Il programma partirà con una panoramica storica sul Veneto e sull’evoluzione della sua lingua, per poi introdurre gradualmente gli studenti alla padronanza dello scritto e del parlato, utilizzando una metodologia innovativa che tiene conto del contesto linguistico brasiliano.

I materiali didattici, redatti in portoghese, insegneranno il veneto secondo la Grafia Internazionale del Veneto Moderno (GIVM), approvata nel 2017 dalla Regione Veneto, e utilizzeranno lo standard linguistico DECA sviluppato dalla stessa Academia in collaborazione con l’Università di Francoforte, già noto per la pubblicazione accademica EuroComRom: I sete tamizi (2016).

Non mancheranno approfondimenti su aspetti culturali, artistici e letterari: si parlerà di grandi venetofoni come Marco Polo, Tiziano, Canova, delle feste tradizionali venete (come la Sensa o il Caodeano veneto), e dei dieci secoli di produzione letteraria in lingua veneta.

Un’offerta aperta a tutti gli studenti e non solo

Il corso sarà accessibile ai 27.000 studenti dell’Universidade Federal de Santa Maria, che potranno inserirlo come esame curriculare una volta superate le prove finali. Sarà aperto anche a partecipanti esterni, in qualità di studenti privatisti, previa iscrizione.

Le lezioni si svolgeranno in modalità presenziale, segnando un momento di svolta nella diffusione internazionale della lingua veneta, che trova in Sud America – e in particolare nelle comunità di origine veneta del Brasile – un terreno fertile per la sua rinascita accademica.

Con questo passo, il veneto non solo esce dai confini europei, ma entra ufficialmente nel mondo universitario globale, guadagnando un riconoscimento che apre nuove prospettive per il suo insegnamento, studio e valorizzazione.