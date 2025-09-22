Arrestato in Veneto uomo ricercato in tutta Europa

Droga: ricercato in Europa, arrestato a Verona latitante con documenti falsi

Individuato grazie alle telecamere comunali e alla passione per i cani molossi

VERONA, 22 settembre 2025 – Un cittadino romeno di 42 anni, ricercato in tutta Europa dal 2022, è stato arrestato ieri a Verona dalla Polizia di Stato. Su di lui pendeva un mandato di arresto europeo emesso dalle autorità romene per una condanna a dieci anni e sei mesi di reclusione per reati legati al traffico di droga.

L’operazione è stata condotta dalla sezione Catturandi della Squadra mobile di Verona, coordinata dallo Sco nell’ambito del progetto internazionale Wanted, finalizzato alla cattura di latitanti di rilievo. Le indagini, avviate lo scorso maggio, hanno preso spunto da una segnalazione proveniente dalla Romania, secondo cui l’uomo poteva gravitare nell’area veronese.

Gli investigatori hanno monitorato i movimenti di alcuni veicoli intestati a parenti del latitante, registrati dalle telecamere di sicurezza ai varchi della zona sud della città. Proprio da una di queste auto è emerso un dettaglio decisivo: la presenza di un cane molosso con la testa fuori dal finestrino. La circostanza ha insospettito gli agenti, che sapevano della passione del ricercato per i cani di razza american bully, spesso mostrati sui suoi profili social.

Il latitante è stato fermato mentre guidava uno di quei veicoli, con a bordo proprio un cane molosso. Al momento del controllo ha esibito documenti contraffatti con le generalità di un cittadino ungherese, ma la sua identità è stata rapidamente accertata.

Oltre alla condanna in Romania, gli accertamenti hanno fatto emergere un ulteriore ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Pistoia nel 2016 per una pena di un anno e sei mesi relativa a reati contro la persona. L’uomo è stato portato nel carcere di Verona, in attesa delle procedure di estradizione.