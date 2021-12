Arrestato in Veneto un membro dell’Isis, sbarcato come migrante in Sicilia

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Arrestato a Venezia un cittadino tunisino che appartiene ad una cellula dell’Isis. L’arresto è stato eseguito dalla Polizia di Stato nel corso di un’operazione delle Digos di Venezia e Gorizia, coordinata dalla Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione.

Si tratta un 25enne, sul quale pendeva un mandato di cattura internazionale ai fini dell”estradizione, emesso dal Tribunale di Tunisi per “partecipazione ad associazione terroristica e atti di terrorismo”.

L’arresto è frutto del lavoro di stretta collaborazione tra Servizi Italiani e l’Antiterrorismo della Polizia. Il soggetto era già stato segnalato a ottobre, dopo il suo sbarco in Sicilia, come sospetto, dai servizi italiani alla polizia, il tunisino è stato portato nel CPR di Gradisca d’Isonzo. Lo straniero appartiene ad un gruppo esperto nel fabbricare ordigni. E per questo lo stavano cercando le autorità tunisine.