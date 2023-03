Aree verdi: 28 identificati durante i controlli della polizia locale

Ventotto identificati, 17 grammi di hashish rinvenuto tra i cespugli e, soprattutto, l’apprezzamento dei cittadini che nei giorni scorsi avevano segnalato al presenza di presunte baby gang. L’operazione congiunta di Nos e pattuglie antidegrado della polizia locale e delle volanti della questura di ieri pomeriggio non ha mancato di raccogliere il plauso dei residenti, in particolare a San Pio X e a Bertesinella, dove nei giorni scorsi era stata segnalata la presenza di presunte baby gang.“In tutti i quartieri della città – dichiarano il sindaco e il consigliere delegato allo sviluppo di progetti per la sicurezza – la polizia locale è impegnata in controlli quotidiani che tengono conto anche delle segnalazioni dei residenti. Più si intensifica il rapporto diretto tra cittadini e amministrazione, più diventano efficaci gli interventi sul territorio”.L’operazione congiunta di ieri è partita da Campo Marzo e dal Giardino Salvi, con il controllo di 28 persone, quasi tutte con precedenti per furto e spaccio. Tre sono state accompagnate al Distaccamento di Campo Marzo della polizia locale per approfondimenti: due non erano infatti in regola con i documenti e sono state pertanto indirizzate all’ufficio immigrazione, mentre alla terza persona è stato notificato un atto della questura.Al Giardino Salvi, inoltre, gli agenti hanno rinvenuto tra i cespugli 17 grammi di hashish che sono stati sequestrati.Le pattuglie si sono quindi spostate al parco di Villa Tacchi e successivamente nel quartiere di Bertesinella, dove nei giorni scorsi era stata segnalata la presenza di possibili baby gang. Il controllo degli agenti ha suscitato l’apprezzamento dei cittadini.