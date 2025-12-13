Arcugnano, il sindaco Carollo sotto scacco

Quattro consiglieri comunali escono dal gruppo consiliare di maggioranza ed entrano nel gruppo misto mettendo di fatto sotto scacco il sindaco e la giunta di Arcugnano.

Come comunicato all’Ufficio Protocollo del Comune di Arcugnano nella giornata di lunedì 1 dicembre 2025, a mezzo lettera firmata, i consiglieri comunali Alessandro Artolozzi, Matteo Bruscato, Moreno Vicari ed Enrico Maria Zucconi hanno manifestato la propria volontà di uscire dal gruppo consiliare “Arcugnano al Centro” e hanno contestualmente richiesto l’iscrizione al Gruppo Misto.

“La scelta assunta -dicono- non rappresenta un passaggio all’opposizione, né un atto di contrapposizione pregiudiziale all’Amministrazione comunale. Al contrario, nasce dalla volontà di esercitare il mandato consiliare con maggiore autonomia e responsabilità”.

I consiglieri aderenti al Gruppo Misto valuteranno di volta in volta i provvedimenti sottoposti al Consiglio, assumendo le proprie posizioni esclusivamente nell’interesse di Arcugnano e dei suoi cittadini, senza logiche di schieramento.

Un approccio pragmatico, libero e costruttivo, che intende mettere al centro i contenuti, la qualità delle decisioni e il bene della comunità.