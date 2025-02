Appello di Rucco a Regione e Governo: “I tagli alla giustizia tributaria danneggiano cittadini e imprese del Veneto”

“La riforma della giustizia tributaria rischia di penalizzare il Veneto, un territorio produttivo e trainante per l’economia nazionale. Non possiamo accettare che scelte centralistiche mettano in difficoltà cittadini e imprese”. Così Francesco Rucco, esponente di Fratelli d’Italia, commenta i tagli e la riorganizzazione delle corti tributarie, che prevedono accorpamenti significativi e una riduzione delle sedi giudiziarie in molte province.

“Se è giusto razionalizzare e rendere più efficiente il sistema, bisogna farlo con equilibrio. La concentrazione delle sedi a Venezia e Verona lascia scoperti altri territori strategici del Veneto, aumentando tempi e costi per chi deve far valere i propri diritti. Il rischio è che l’accesso alla giustizia diventi più difficile per chi si trova lontano dai grandi centri” sottolinea Rucco.

Il dirigente di Fratelli d’Italia evidenzia inoltre come il Nord Italia, e in particolare il Veneto, sia ancora una volta trattato in modo penalizzante rispetto ad altre aree del Paese: “Abbiamo sempre dimostrato di essere un motore economico per l’Italia eppure, quando si tratta di servizi essenziali come la giustizia, il nostro territorio viene depotenziato. Non possiamo permettere che Vicenza e altre province restino senza una rappresentanza adeguata nella giustizia tributaria”.

Un appello alla Regione e al Governo

Rucco chiede alla Regione Veneto e al Governo nazionale di intervenire per riequilibrare la riforma, garantendo che i criteri di accorpamento tengano conto delle reali necessità dei territori.

“La Regione deve farsi sentire e pretendere che la riorganizzazione non sia un’operazione calata dall’alto. Bisogna difendere i nostri tribunali e il diritto di imprese e cittadini ad avere un sistema giudiziario accessibile ed efficiente” conclude Rucco.