Appartamento dello spaccio a Parco Città: due arresti e sequestro di cocaina, eroina e contanti

Un’attività investigativa avviata tre mesi fa dopo un arresto per spaccio nel quartiere San Francesco ha portato a un nuovo risultato concreto per la Polizia Locale di Vicenza. Nella mattinata di ieri, gli agenti del Nucleo Operativo Speciale e della Squadra Antidegrado hanno eseguito un blitz in un’abitazione nella zona di Parco Città, che ha condotto all’arresto di due persone e al sequestro di sostanze stupefacenti e denaro contante.

L’operazione è stata resa possibile grazie a un decreto di perquisizione emesso dalla Procura della Repubblica nell’ambito delle indagini avviate ad aprile scorso. Intorno alle ore 9, gli agenti – in abiti civili e in uniforme – sono entrati nell’appartamento dove si trovavano cinque persone. All’interno sono stati rinvenuti quasi 30 grammi di cocaina ed eroina, suddivisi e nascosti in vari punti della casa, oltre a 3.570 euro in contanti, anch’essi ben occultati. Tra le sostanze sequestrate anche un ovulo di eroina pura, dal quale si sarebbero potute ricavare circa 35 dosi, per un valore stimato intorno ai 700 euro.

A seguito del ritrovamento, un uomo di 33 anni e una donna di 49 sono stati arrestati con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio in concorso. Un terzo soggetto, di 31 anni, è stato denunciato a piede libero per possesso di materiale per il confezionamento e il taglio di stupefacenti, mentre le altre due persone identificate sono risultate estranee ai fatti.

Nella mattinata odierna si è svolta l’udienza di convalida, al termine della quale il giudice ha confermato gli arresti e disposto per gli indagati l’obbligo di firma giornaliero presso l’ufficio di polizia giudiziaria della Polizia Locale di Vicenza.

«Voglio ringraziare la Polizia Locale e in particolare il Nucleo Operativo Speciale – ha dichiarato il sindaco Giacomo Possamai – per l’incessante impegno nella lotta alla droga. Questa operazione nasce anche grazie alla segnalazione di alcuni residenti di Parco Città. Invito ancora una volta i cittadini: se vedete situazioni sospette, segnalatele. La lotta alla droga è una nostra priorità, e ogni intervento è fondamentale».

L’operazione conferma l’attività continua e mirata della Polizia Locale nel contrasto allo spaccio e alla violenza urbana. Il lavoro del Nucleo Operativo Speciale, in sinergia con la Squadra Antidegrado e l’unità cinofila antidroga, prosegue nelle aree più sensibili della città, dove i residenti richiedono sicurezza e azioni concrete.