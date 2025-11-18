CULTURAEVENTI
Aperta la open call “Attiva la Centrale”: il Comune accoglie attività sociali e culturali per valorizzare l’edificio

Manca sempre meno per poter partecipare ad “Attiva la Centrale”: la open call con cui il Comune di Vicenza intende raccogliere proposte e attività per valorizzare e mettere a disposizione della cittadinanza l’edificio di via Medici all’insegna di arte, cultura e coinvolgimento. Con l’avviso che è stato pubblicato dal settore Attività culturali, Turismo e Politiche giovanili il 31 ottobre sul sito web del Comune, l’amministrazione si propone di aprire le porte dello spazio alla città e coinvolgere direttamente gruppi informali, associazioni, altri enti del terzo settore, istituzioni sociali e culturali del territorio e singoli cittadini.I partecipanti alla call potranno presentare proposte di attività senza fini di lucro, aperte a tutti, di natura apartitica e laica. I settori di attività ammessi sono servizi per il quartiere (bambini, famiglie e anziani), iniziative di inclusione sociale, aggregazione e animazione comunitaria, laboratori pratici anche legati all’allestimento e alla cura degli spazi, attività culturali e artistiche come workshop e laboratori artistici, talk, rassegne e festival, eventi performativi, mostre e installazioni per valorizzare gli spazi della Centrale.L’obiettivo è di trasformare la Centrale in un luogo vivo e frequentato quotidianamente, e un laboratorio culturale capace di ospitare arte, creatività e socialità.Le proposte devono essere presentate entro le ore 12 del 1 dicembre e saranno selezionate entro giovedì 11 dicembre sulla base di criteri di contenuto e logistico-organizzativi e ospitate nel periodo gennaio – maggio 2026 negli spazi concessi gratuitamente in via straordinaria dall’amministrazione comunale, che le inserirà nella programmazione della Centrale e del Comune, promuovendone la comunicazione attraverso i canali ufficiali.L’avviso e gli allegati con le indicazioni per partecipare alla call “Attiva la Centrale” sono disponibili alla pagina web: https://servizi2.comune.vicenza.it/albo3/altri.php/402113
