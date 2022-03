Anche Mahmood a Vicenza per… Vicenza in Festival

Ci sarà anche Mahmood fra gli ospiti di Vicenza in Festival, la manifestazione firmata da DuePunti Eventi in collaborazione con la Città di Vicenza, nell’ambito di ViOff. Il vincitore del 72° Festival di Sanremo sarà infatti sul palco di Piazza dei Signori il 5 settembre (inizio ore 21.00), in un cartellone che già in passato ha accolto icone musicali delle nuove generazioni.

“Si preannuncia un nuovo straordinario settembre per il palcoscenico di piazza dei Signori – commenta l’assessore al turismo Silvio Giovine – Dopo Il Volo possiamo infatti confermare il concerto di Mahmood, artista amatissimo non solo dal pubblico più giovane dopo la vittoria del Festival di Sanremo. L’arrivo a Vicenza di star contese dalle piazze più prestigiose d’Italia dimostra quanto il lavoro corale di valorizzazione della nostra location venga apprezzato dalle produzioni che non esitano a inserirci nei tour degli artisti di maggior successo. Per noi è uno sprone a fare sempre meglio per offrire serate di musica in un contesto indimenticabile a vicentini, turisti e ospiti del ViOff di fine estate”.

A meno di due mesi dalla sua seconda partecipazione all’Eurovision Song Contest (Torino, 10-14 maggio 2022) e reduce dal successo al 72° Festival di Sanremo, dove ha vinto con Brividi – il brano più ascoltato di sempre in un giorno su Spotify Italia con 3.384.192 stream in sole 24 ore dall’uscita e certificato triplo disco di platino – Mahmood annuncia che porterà a Vicenza una tappa del Ghettolimpo Summer Tour, con le sonorità dell’ultimo album (disco d’oro, pubblicato lo scorso giugno).

Autore e cantante stimato nella scena italiana e internazionale, dopo gli ottimi risultati raggiunti con “Gioventù Bruciata” (disco di platino) e il successo planetario di “Soldi” (quadruplo disco di platino) con cui ha vinto la 69ma edizione del Festival di Sanremo, Mahmood ha dominato le Top 10 anche nel 2020 con “Rapide” e “Dorado”, ora contenuti in “Ghettolimpo”, che contiene anche i singoli “Inuyasha” e “Klan”. Mahmood a oggi conta 15 dischi di platino e 9 dischi d’oro in Italia, 6 dischi di platino e 3 dischi d’oro all’estero e ha quasi 1,5 miliardi di streaming totali all’attivo.

Ricordiamo che Vicenza in Festival inaugura il 3 settembre con il “Live in concert” de IL VOLO, una delle formazioni italiane più celebri nel mondo che fonde la musica classica con le melodie pop, mentre sono in via di definizione gli altri ospiti che comporranno il prestigioso cartellone.

Vicenza in Festival è organizzato da DuePunti Eventi in collaborazione con il Comune di Vicenza. Main sponsor del festival Banca delle Terre Venete.

Inizio concerti ore 21.00.

Prevendite concerto Mahmood disponibili a breve nel circuito Ticketone, on line e punti vendita.

Biglietti:

Poltronissima € 60+diritti di prevendita

Poltrona € 50+diritti di prevendita

Posto in piedi € 34+diritti di prevendita

Tutte le informazioni su: http://www.vicenzainfestival.it/