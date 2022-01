Anche la Danimarca elimina le restrizioni

La Danimarca intende revocare le sue restrizioni anti-Covid il 1° febbraio nonostante un numero record di nuovi casi, ritenendo sufficiente la sua elevata copertura vaccinale. Lo ha annunciato il ministro della Salute in una lettera resa pubblica mercoledì.

“Vorrei (…) che la categorizzazione del Covid-19 come malattia minacciosa per la società venga abolita dal 1° febbraio 2022”, scrive Magnus Heunicke, che porta di fatto alla revoca di tutte le restrizioni nazionali attualmente in vigore, come indossare la mascherina o la chiusura anticipata di bar e ristoranti.