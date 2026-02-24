Partita di calcio femminile Italia – Danimarca, corsia di marcia chiusa lungo via Stadio



In occasione della partita di calcio femminile tra Italia e Danimarca, che si svolgerà allo stadio Menti sabato 7 marzo alle 18.15, sono previste delle modifiche alla circolazione in viale dello Stadio.Ai mezzi delle emittenti televisive e degli eventuali organi di informazione, sarà infatti consentito di sostare in deroga ai divieti, dalle 11 di giovedì 5 marzo fino alle 11 di domenica 8 marzo, lungo via dello Stadio a ridosso del muro perimetrale del Menti. Sosta, che porterà alla chiusura al transito veicolare di una delle due corsie di marcia di viale dello Stadio. Si potranno verificare rallentamenti.