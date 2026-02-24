EVENTI
24 Febbraio 2026 - 15.52

Partita di calcio femminile Italia – Danimarca, corsia di marcia chiusa lungo via Stadio

REDAZIONE
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

In occasione della partita di calcio femminile tra Italia e Danimarca, che si svolgerà allo stadio Menti sabato 7 marzo alle 18.15, sono previste delle modifiche alla circolazione in viale dello Stadio.Ai mezzi delle emittenti televisive e degli eventuali organi di informazione, sarà infatti consentito di sostare in deroga ai divieti, dalle 11 di giovedì 5 marzo fino alle 11 di domenica 8 marzo, lungo via dello Stadio a ridosso del muro perimetrale del Menti. Sosta, che porterà alla chiusura al transito veicolare di una delle due corsie di marcia di viale dello Stadio. Si potranno verificare rallentamenti.

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

Partita di calcio femminile Italia - Danimarca, corsia di marcia chiusa lungo via Stadio | TViWeb Partita di calcio femminile Italia - Danimarca, corsia di marcia chiusa lungo via Stadio | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2026 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy