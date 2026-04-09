“Istantanee” a Noventa Vicentina: le immagini inedite di Mario Lasalandra in mostra a Villa Barbarigo

Un viaggio tra fotografia e immaginazione, alla scoperta di uno sguardo rimasto a lungo nascosto. Sarà questo il cuore della mostra fotografica “Istantanee, tra viaggi e immaginazione”, che il Club Fotografico Il Campanile BFI dedica al maestro della fotografia Mario Lasalandra.

L’esposizione, allestita nella Sala Esposizioni di Villa Barbarigo a Noventa Vicentina, propone una selezione di immagini di viaggio a colori finora inedite. Si tratta di fotografie custodite per anni e oggi rese finalmente visibili grazie alla collaborazione della moglie, Maria Elena Tuzza, che ha contribuito a riportare alla luce una parte meno conosciuta della produzione artistica di Lasalandra.

La mostra sarà aperta al pubblico dall’11 aprile al 3 maggio 2026, con orari di visita il venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15.30 alle 19. L’ingresso è libero.

L’inaugurazione è in programma venerdì 10 aprile alle ore 18 nella Sala Paradiso di Villa Barbarigo (con prenotazione obbligatoria) e vedrà la partecipazione di ospiti di rilievo: Nicola Saldutti, giornalista del Corriere della Sera, Fulvio Merlak, presidente onorario FIAF e presidente Portfolio Italia, e Margherita Boccali, antropologa, fotografa e videomaker.

L’iniziativa rappresenta un’occasione per riscoprire un autore attraverso uno sguardo diverso, più intimo e legato al viaggio, capace di unire documentazione e immaginazione.

Tviweb dedicherà inoltre un servizio alla mostra, accompagnando il pubblico dentro il percorso espositivo e raccontando da vicino le opere e la figura di Mario Lasalandra.

Per informazioni è possibile consultare il sito www.fotoclub-ilcampanile.it, scrivere a info@fotoclub-ilcampanile.it o contattare il numero 328 7684497.