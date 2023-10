Altra forte scossa di terremoto in Veneto con epicentro a Ceneselli in provincia di Rovigo alle ore 17.29. L’evento sismico registrato, durato 56 secondi è di magnitudo 4.2 ed è stato rilevato ad una profondità di 9.5 km. A seguire, alle 17.35, una scossa di intensità 2.4 con epicentro a Salara (Rovigo). Poco prima, alle 17.10 un’altra scossa più lieve (1.8) ha avuto come epicentro Trecenta (Rovigo).

Anche in questo caso come la scossa è stata avvertita in gran parte del Veneto e dell’Emilia. Non sono registrati danni a cose o persone.