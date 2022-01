Alto vicentino: vandalizzato presepe, distrutta statuetta di Gesù

Avevano danneggiato le statuette del presepe in piazza Monza a Dueville, trafugando la statua di Gesù. I vandali sono tornati in azione a Montecchio Precalcino nella notte tra sabato e domenica quando, sulla collina di Montecchio Precalcino, all’ingresso di villa Cita, hanno abbandonato il bambolotto staccandogli le braccia. Lo riporta il Giornale di Vicenza.

Il gruppo di vandali aveva già colpito dopo la mezzanotte del 31 dicembre, lanciando in strada alcuni alberi di Natale dei commercianti e gettando alcuni tavolini di un bar contro una vetrina. Domenica, la Pro Loco di Montecchio Precalcino ha contattato Simone Fiorentin, presidente dell’associazione thienese, riferendo del ritrovamento delle statuette.

Lo sconforto anche nelle parole del sindaco di Dueville, Giusy Armilletti: «Provo solo amarezza e sconforto nel vedere come, nonostante le tantissime possibilità offerte ai giovani nel nostro territorio, ci troviamo periodicamente a commentare atti vandalici di ogni tipo», ha dichiarato il sindaco. «L’ultimo in ordine di tempo, lascia veramente sconcertati. Vandalizzare un presepe quale sfida vuole rappresentare? Perché non tutte le nostre proposte arrivano a destinazione, come ci auguriamo da tempo? Alcune famiglie hanno proprio abdicato ad altri le proprie responsabilità educative? Tante le domande che mi pongo e mi risulta difficile non provare un senso di sconfitta collettivo. Ma allo stesso tempo credo dobbiamo cercare di trovare “nuovi linguaggi” e nuove risorse per provare a dare risposte adeguate, senza dimenticare di ringraziare le centinaia di giovani impegnati quotidianamente in molteplici attività, che rappresentano quella foresta che cresce e che non fa rumore».