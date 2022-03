Alto vicentino: sorpreso su bicicletta rubata, denunciato

Per restare aggiornati sulle notizie di Schio e dell'Alto Vicentino iscriviti alla pagina

Un cittadino di Santorso del 1977 è stato deferito in stato di libertà dai carabinieri di Piovene Rocchette. L’uomo, gravato di precedenti, è stato trovato a bordo di una bicicletta elettrica che somigliava molto ad una rubata poco prima al locale “The Road”. Fermato per accertamenti e convocata la vittima del furto, una donna di Piovene Rocchette, l’uomo ha poi ammesso al furto per essere segnalato poi alla Procura di Vicenza.