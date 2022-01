Alto vicentino – Scompare durante una passeggiata, 88enne dispersa

Per restare aggiornati sulle notizie di Schio e dell'Alto Vicentino iscriviti alla pagina

Una donna di 88 anni, di Campolongo sul Brenta, è attualmente dispersa dopo che ieri era uscita per la consueta passeggiata quotidiana, senza mai fare rientro. Gesuina, chiamata da tutti Teresa, è stata vista l’ultima volta, da due distinte persone, verso le 13.15 di ieri mentre risaliva il sentiero numero 765. Verso le 19.30 è stato chiesto l’intervento del Soccorso alpino della Pedemontana del Grappa, che si è affiancato ai Vigili del fuoco e alla Protezione civile di Valbrenta, per percorrere i sentieri che salgono verso l’Altopiano di Asiago, dove, a mezzacosta, l’anziana raggiungeva una casera. Le ricerche si sono protratte nella notte, anche con un drone con termocamera fatto arrivare dai Vigili del fuoco, senza alcun esito. Al momento le perlustrazioni stanno proseguendo concentrate sopra l’abitato di Campolongo e a salire verso l’Altopiano. Per il Soccorso alpino sono presenti le Stazioni di Pedemontana del Grappa e Asiago, cui si uniranno i soccorritori delle Prealpi Trevigiane. Teresa indossava al momento di uscire un giacchino leggero, una gonna grigia e calzava le ciabatte.