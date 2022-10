ALTO VICENTINO – Scivola lungo il sentiero e si frattura: interviene il Soccorso alpino

Attorno alle 13.40 di ieri il Soccorso alpino di Arsiero è stato attivato per un’escursionista scivolata sulla Strada Granatiera del Monte Cengio. La 40enne di Lagosanto (FE), che si trovava con i familiari, messo male un piede aveva riportato una sospetta frattura a tibia e perone. Quattro soccorritori, che si trovavano casualmente nelle vicinanze, sono subito intervenuti, le hanno immobilizzato la gamba per poi caricarla in barella e trasportarla una decina di minuti a piedi fino all’ambulanza, partita in direzione dell’ospedale di Santorso.