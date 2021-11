Alto Vicentino: perde il controllo dell’auto e si schianta, gravissimo 28enne

Per restare aggiornati sulle notizie di Schio e dell'Alto Vicentino iscriviti alla pagina

Un 28enne di San Zenone, A.F., nella notte tra sabato e domenica è rimasto gravemente ferito a causa di un incidente avvenuto con la sua Bmw 118d. Lo schianto è accaduto a Mussolente. I fatti sarebbero avvenuti poco dopo le 2 e i vigili del fuoco l’avrebbero estratto a fatica dalle lamiere. L’uomo ora è ricoverato in terapia intensiva. Lo riporta il Giornale di Vicenza.

L’incidente è avvenuto in via Vittoria. A dare l’allarme un testimone, che ha fatto accorrere sul luogo Suem, vigili del fuoco e pattuglia dei carabinieri. L’intervento dei pompieri è stato fondamentale per liberare l’uomo dai rottami dell’auto con l’aiuto di cesoie, divaricatori e martinetti idraulici.

Secondo le ricostruzioni dei carabinieri, il giovane procedeva verso il confine con il Trevigiano e avrebbe fatto un sorpasso a velocità sostenuta; rientrando nella corsia di marcia avrebbe perso controllo del veicolo, centrando la parte anteriore di una transenna in metallo e finendo nel fossato. La macchina è rimbalzata ruote all’aria. I militari attendono anche gli accertamenti tossicologici.