ALTO VICENTINO – Maltrattamenti in famiglia: 47enne arrestato

I carabinieri della stazione di Arsiero hanno arrestato un cittadino straniero, V.M., 47 anni, residente nella Valle dell’Astico, eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vicenza a seguito della denuncia sporta da una donna. Questa, accompagnata dai tre figli, aveva presentato una denuncia-querela nei confronti del coniuge, esponendosi come vittima di reiterate condotte maltrattanti, anche a danno proprio dei figli. Rilevate gravi esigenze cautelari, il Giudice ha disposto la custodia cautelare dell’uomo in carcere. La mattina del 21 ottobre, rintracciato il soggetto nella propria abitazione, i carabinieri hanno arrestato il 47enne e l’hanno condotto in carcere.