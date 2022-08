ALTO VICENTINO – Erano latitanti da anni: arrestati dai carabinieri

Nel weekend, i carabinieri di Bassano hanno arrestato due persone latitanti da diversi anni e sfuggite fino ad ora ai loro mandati di carcerazione.

Nel primo caso, l’arresto è avvenuto venerdì 5 agosto, quando a Rosà i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato Aziz El Ghouiyal, 29 anni, di Rosà, condannato nel 2008 ad otto mesi di carcere per rapina. All’epoca infatti, il giovane, a Prato Santa Caterina, a Bassano, si era impossessato con la violenza del telefono di una ragazza minorenne, che aveva poi sporto denuncia. L’uomo, cui sono anche stati comminati 200 euro di sanzione, sconterà la pena ai domiciliari.

Sabato notte, invece, i Carabinieri di Marostica sono intervenuti ad Asiago, assieme ai colleghi del NOR-Sezione Operativa della Compagnia Carabinieri di Bassano e della stazione di Canove, per trarre in arresto Andrea Martella, 46 anni, di Cassola ma domiciliato in Germania. Emesso l’ordine di carcerazione, l’uomo è stato portato al carcere di Vicenza dove sconterà una pena di sei mesi, oltre ad un pagamento di 600 euro di pena pecuniaria per violazione degli obblighi di assistenza all’ex coniuge.