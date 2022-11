ALTO VICENTINO – Fermati a bordo di un’auto rubata: arrestati due giovani per furto

Nella mattinata di giovedì, i carabinieri della Sezione Operativa di Bassano del Grappa, durante un controllo del territorio, hanno intercettato un’autovettura, poi risultata rubata una settimana prima a Colceresa. A bordo due uomini, che stavano muovendo in direzione di Schio. I militari, avvertita l’Arma scledense, iniziavano quindi un pedinamento che li ha portati fino ad un semaforo, dove hanno chiesto alla macchina di fermarsi. Il conducente, resosi conto dei carabinieri, è ripartito a forte velocità nel tentativo di darsi alla fuga. Fermati dopo qualche decina di metri, i due uomini nel mezzo hanno comunque deciso di tentare ugualmente la fuga a piedi in direzione opposta, ma i Carabinieri sono comunque riusciti a fermarli, nonostante la reazione violenta dei due. Durante tali e convulse operazioni, un Carabiniere rimaneva ferito, fortunatamente in modo lieve. I due malfattori venivano quindi accompagnati nel vicino Comando Carabinieri di Schio e sottoposti a perquisizione personale e veicolare. Veniva rinvenuta a bordo dell’auto numerosa refurtiva, come prodotti alimentari, tablet, pc portatili, scarpe ginniche, apparecchi cellulari, gratta e vinci, denaro contante, tutto riconducibile a pregressi furti commessi nelle zone limitrofa tra Bassano del Grappa e Schio. I fermati sono un cittadino moldavo 25enne ed un italiano 27enne. Messi alle strette, ammettevano di essere gli autori del furto della macchina come pure di altri furti compiuti nei giorni precedenti. I due venivano pertanto arrestati per il reato di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, nonché deferiti in stato di libertà per i reati di furto e ricettazione.

