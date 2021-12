Alto vicentino: entra in casa per sistemarle la televisione e le porta via 8 mila euro

Per restare aggiornati sulle notizie di Schio e dell'Alto Vicentino iscriviti alla pagina

A Cornedo, nei giorni scorsi, una pensionata di 75 anni, rimasta sola, è stata raggirata da dei malviventi, che le hanno portato via circa 8 mila euro, distribuiti tra contanti e preziosi. Lo riporta il Giornale di Vicenza.

Il truffatore, si sarebbe introdotto nella casa della signora, con la scusa dello switch off della televisione. Dopo aver riferito di appartenere al “Servizio televisivo nazionale”, col compito di controllare gli apparecchi tv non più funzionanti per il cambio di frequenze. La donna, sapendo di dover cambiare il proprio apparecchio, aveva quindi aperto all’uomo, convinta dalla sua professionalità.

L’uomo quindi, sarebbe riuscito ad introdursi nella camera da letto della pensionata e, rovistando tra i cassetti, avrebbe sottratto dei gioielli e una busta con del denaro. Quindi l’uomo sarebbe andato. La vittima, qualche giorno più tardi, parlando con dei conoscenti avrebbe poi scoperto di essere stata raggirata. Successivamente, ha sporto denuncia.