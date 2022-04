Alto vicentino: avvistati lupi in statale, sono in cerca di cibo

Altro avvistamento di lupi nel Vicentino: ieri, verso le 15, diversi automobilisti hanno visto l’animale sulla strada provinciale di Castana. L’animale pare fosse affetto da scabbia canina, patologia dermatologica parassitaria. Lo riporta il Giornale di Vicenza.

Secondo le informazioni, pare il lupo sia stato liberato in natura e quindi non ha abitudini prettamente selvatiche. La grossezza del collo farebbe propendere perché sia un maschio e il comportamento non è da lupo selvatico, perché mai si farebbe vedere in mezzo alla strada e in pieno giorno. A spingerlo a farsi vedere in città probabilmente la fame.

Le segnalazioni degli abitanti nella zona sono state tante negli ultimi tempi e pare che gli esemplari siano tre in zona.