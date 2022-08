ALTO VICENTINO – 46enne di Zanè sorpreso alla guida con due patenti false: denunciato

Lo scorso giovedì 21 aprile, alle 2 di notte, i carabinieri della Compagnia di Thiene hanno denunciato un cittadino nigeriano di 46 anni, residente a Zanè, sorpreso alla guida con due patenti contraffatte.

Il tutto è avvenuto durante un controllo della radiomobile della Compagnia di Thiene: l’uomo, al volante di un’Audi A4, ha esibito un documento risultato contraffatto, una patente apparentemente rilasciata in Polonia nel 2021 che presentava delle anomalie comparse grazie alla lampada ad ultravioletti usata dai militari. Sono state riscontrate delle difformità sulla sovrastampa, che non era cangiante come le patenti genuine. I militari hanno quindi portato l’uomo negli uffici di via Lavarone dove, a seguito di una perquisizione, è stata trovata una seconda patente falsa, questa volta rilasciata in Nigeria qualche anno prima, con analoghe difformità.

Sequestrate le patenti, i carabinieri hanno denunciato il nigeriano per falsità materiale commessa da privato, oltre a sanzionarlo per guida senza patente, cosa che ha generato il sequestro del mezzo.

La patenti sottoposte a sequestro, dopo le previste autorizzazioni rilasciate dalla dottoressa Claudia Brunino, magistrato della Procura della Repubblica di Vicenza che ha coordinato le indagini, sono state poi sottoposte a indagine tecniche a mezzo di sofisticati strumenti utilizzati dal personale del Polo Falsi Documentali della Polizia Locale di Rovigo, specializzati nella certificazione delle falsità documentali i cui esiti, hanno confermato pienamente che entrambi i titoli di guida erano contraffatti, atti ad ingannare la fede pubblica.

Si specifica comunque che, per il principio della presunzione d’innocenza, la colpevolezza delle persone sottoposte ad indagini in relazione alle vicende sarà definitivamente accertata solo ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna