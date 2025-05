Alta Velocità: Rucco per la galleria lunga

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Francesco Rucco: “Vicenza ha bisogno di coraggio e visione. La galleria lunga è una scelta di futuro”

Vicenza, 7 maggio 2025 – “La galleria lunga per l’Alta Velocità non è solo una soluzione tecnica, ma un atto di coraggio e visione politica per il futuro di Vicenza.” Con queste parole, Francesco Rucco, già sindaco del capoluogo berico, interviene con decisione nel dibattito sul tracciato della linea AV, chiedendo una netta presa di posizione in favore dell’interramento profondo dei binari.

“Ricucire, non dividere”

“Le grandi opere infrastrutturali definiscono il destino delle città – afferma Rucco – e Vicenza non può permettersi che l’Alta Velocità diventi una ferita urbana. Servono scelte nette: la galleria lunga di 1.400 metri è l’unica soluzione in grado di ricucire i quartieri, non di spezzarli. È una scelta culturale, oltre che civile.”

Impatto e opportunità

I dati progettuali attuali evidenziano un possibile raddoppio dei binari in superficie lungo un tratto di 4,8 chilometri. “Un’opzione che aumenterebbe rumore, barriere e degrado. Con la galleria lunga, invece, possiamo abbattere l’impatto visivo e acustico, ma soprattutto restituire ai cittadini spazi riqualificati, da San Pio X fino a Laghetto. Potremmo creare una vera cintura verde urbana”, sottolinea Rucco.

Unire le forze per Vicenza

L’ex sindaco chiama a raccolta istituzioni, cittadini e professionisti per formare un fronte comune: “La politica deve guidare questa battaglia. Non possiamo lasciarla nelle mani della burocrazia tecnica. Chi amministra oggi deve decidere se vuole costruire una Vicenza che cresce in modo armonico o rassegnarsi a subirne la trasformazione.”

“Guardare a Vicenza 2045”

“Non si tratta solo di approvare un progetto – conclude Rucco – ma di decidere che città vogliamo tra vent’anni: una città spezzata da barriere ferroviarie, o una città che ha saputo trasformare una sfida in un’occasione di rigenerazione urbana. Ogni grande cambiamento inizia con una visione e il coraggio di perseguirla.”