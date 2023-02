Alta Velocità a Vicenza Est: due appuntamenti di informazione e ascolto a febbraio

Prosegue il percorso di informazione e ascolto proposto dal Comune di Vicenza sulle ipotesi del futuro passaggio dell’Alta Velocità Alta Capacità ferroviaria nella zona est di Vicenza.

Dopo l’assemblea di novembre al teatro di Bertesinella, le attività entrano infatti nel vivo con due nuove iniziative.

Sabato 18 febbraio, dalle 10 alle 12.30, è previsto un evento informativo itinerante. Si tratta di un giro da percorrere a piedi nei quartieri Stanga e San Pio X insieme ai progettisti e ai rappresentanti dell’amministrazione, con cinque tappe in altrettanti luoghi significativi per i diversi aspetti del progetto.

In caso di maltempo, l’iniziativa si terrà nella sala conferenze di Villa Tacchi, in viale della Pace 87.

Per ragioni organizzative è richiesta l’iscrizione al link https://www.eventbrite.it/e/biglietti-av-ac-vicenza-est-evento-informativo-itinerante-533818073227

Il secondo appuntamento è in programma martedì 28 febbraio, dalle 17.30 alle 19. Si tratta di un evento online di approfondimento sui temi che interessano le opere complementari per i quartieri (strade, viadotti, piste ciclabile, aree verdi) e sugli aspetti tecnici e normativi relativi alle barriere antirumore.

Per partecipare all’incontro sulla piattaforma Zoom è richiesta l’iscrizione al link https://www.eventbrite.it/e/biglietti-av-ac-vicenza-est-evento-on-line-di-approfondimento-533843509307