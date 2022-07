Almeno 1 milione di euro in banconote triturato con i rifiuti nel Vicentino (potrebbero essere soldi accumulati da un anziano)

La notizia è riportata in forma completa nell’edizione odierna de Il Giornale di Vicenza. I dipendenti della Sea, azienda che si occupa dello smaltimento di rifiuti speciali, con sede a Romano d’Ezzelino, si sarebbero accorti di aver triturato un enorme quantitativo di banconote (tagli da 500 e 200 euro) che erano stati nascosti nel vano della carta di una fotocopiatrice. La fotocopiatrice, secondo quanto riporta il Giornale di Vicenza, sarebbe stata prelevata in un ecocentro della provincia (zona Alto Vicentino). Il macchinario si trovava in un carico di prodotti Raee (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) che è stato portato nella sede dell’azienda a Romano d’Ezzelino. Anche la fotocopiatrice è stata gettata nel trituratore. Poco dopo un operaio si è accorto che dal trituratore uscivano brandelli di banconote. Non si conosce la provenienza del denaro, ma pare che il Comune nel quale si trova l’ecocentro in cui si trovava la fotocopiatrice, abbia chiamato due volte l’azienda, riferendo che un anziano, nel panico, stava cercando uno dei macchinari, nel quale si trovava un ‘testamento importante’.