Alluvioni – Incontro al Ministero della Protezione Civile su Isola Vicentina con focus su Ponte di Castelnovo

ALLUVIONE: INCONTRO AL MINISTERO DELLA PROTEZIONE CIVILE SU ISOLA VICENTINA CON FOCUS SU PONTE DI CASTELNOVO

Roma – Si è svolto oggi, presso il Dipartimento della Protezione Civile a Roma, un incontro istituzionale con il Ministro Nello Musumeci, organizzato dall’Onorevole Silvio Giovine, alla presenza del Sindaco di Isola Vicentina, Francesco Enrico Gonzo, e del Vicesindaco Nicolas Cazzola. L’incontro ha avuto l’obiettivo di affrontare le conseguenze dell’alluvione che ha colpito Isola Vicentina e, in particolare, la frazione di Castelnovo nei giorni 15 e 16 maggio 2024, provocando danni ingenti al territorio e alla popolazione.

Un’attenzione particolare è stata rivolta alla recente relazione del Genio Civile, che ha evidenziato gravi criticità strutturali nel ponte di Castelnovo, sottolineando un elevato rischio di cedimento in caso di nuovi eventi meteorologici eccezionali. Per la messa in sicurezza dell’infrastruttura è stato stimato un intervento dal valore complessivo di oltre 5 milioni di euro, ritenuto urgente e imprescindibile per la tutela della comunità e la viabilità dell’area.

Il Sindaco di Isola Vicentina, Francesco Enrico Gonzo, ha dichiarato:

“La nostra comunità ha subito un colpo durissimo e ha dimostrato una grande capacità di reazione. Ringraziamo l’onorevole Giovine per essersi attivato per organizzare il confronto odierno e in particolare il Ministro Musumeci, non solo per la prontezza con cui ha messo a disposizione di tutta la regione le prime risorse per fronteggiare le conseguenze degli eventi alluvionali dello scorso anno, ma soprattutto per l’attenzione mostrata per la situazione del ponte di Castelnovo, una criticità urgente che confidiamo la regione Veneto faccia rientrare quanto prima tra le priorità da segnalare al Ministero”

L’Onorevole Silvio Giovine ha sottolineato:

“È essenziale che la filiera istituzionale, dal livello locale a quello nazionale, operi in sinergia per garantire interventi e risorse che il nostro territorio necessita, non solo in termini di ristori ma soprattutto sotto il profilo della prevenzione e della sicurezza. L’attenzione dimostrata oggi dal Ministro e’ la riprova della sensibilità di un governo che ha messo al primo posto sin dal suo insediamento con misure concrete le esigenze dei territori, soprattutto quando colpiti da calamità. Il filo diretto tra amministratori e governo centrale è indispensabile per ottenere prontamente quelle risposte che i cittadini attendono”