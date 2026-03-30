All’Odeon di Vicenza proiezione speciale del film “Non è la fine del mondo” con la regista Zanella, l’autrice Gazzola e l’attore Bosca (il trailer)

Mercoledì 2 aprile alle ore 20.30 il Cinema Odeon di Vicenza ospiterà una proiezione speciale del film “Non è la fine del mondo”, diretto da Valentina Zanella e tratto dall’omonimo romanzo della scrittrice Alessia Gazzola.

All’evento saranno presenti in sala la regista Valentina Zanella, l’autrice Alessia Gazzola e l’attore Andrea Bosca, protagonisti del film, che dialogheranno con il pubblico prima della proiezione.

Il cast del film comprende Fotinì Peluso, Andrea Bosca, Paolo Ruffini, Paolo Rossi, Ivana Lotito e vede la partecipazione speciale di Barbara Bouchet.

Distribuito nelle sale italiane dal 26 marzo da KPlus Film, il film è stato selezionato in concorso nella sezione “Per il cinema italiano” della 17ª edizione del Bari International Film & TV Festival.

La sinossi

Emma, con i suoi capelli ribelli e gli occhi dolci, è un’eterna stagista che si trova a dover ricominciare tutto da capo. Nella Roma sognante e caotica, da precaria invisibile, Emma affronta la vita con leggerezza tra equivoci, romanzi Harmony e il villino dei suoi desideri. Solo mettendo in gioco se stessa capirà che è arrivato il momento di smettere di leggere la vita degli altri per iniziare a scrivere la sua. E che Pietro Scalzi, produttore tenebroso, non è il cattivo della storia, ma l’eroe inatteso: perché il vero lieto fine è solo l’inizio.

L’appuntamento al Cinema Odeon di Vicenza mercoledì 2 aprile alle 20.30 rappresenta un’occasione unica per incontrare dal vivo regista, autrice e attore protagonisti del film.