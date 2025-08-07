All’ITALIA-AMERICA Friendship Festival il cibo sarà tra i protagonisti della tre giorni di eventi

ITALIA-AMERICA Friendship Festival

Vicenza, 12-14 settembre 2025

Gli eventi sono quasi tutti a ingresso gratuito

All’ITALIA-AMERICA Friendship Festival, in programma a Vicenza dal 12 al 14 settembre, il linguaggio universale del cibo sarà tra i protagonisti della tre giorni di eventi. L’enogastronomia sarà infatti uno dei “ponti culturali” usati per raccontare i secolari scambi e incroci tra Italia e Stati Uniti.

Quattro eventi gratuiti in Basilica Palladiana, tre masterclass (a pagamento e a numero chiuso) alla Biblioteca La Vigna, e uno showcooking, per esplorare intrecci e influenze tra cultura italiana e americana del cibo e del vino. Un programma ricco, con protagonisti come Paolo Massobrio, Massimo Montanari, Andy Luotto, Amedeo Sandri, Maurizio Falloppi e Giovanni Ponchia.

Il vino come ponte tra culture

Ad aprire il filone sarà Paolo Massobrio, giornalista, scrittore, sommelier, volto molto noto dell’enogastronomia e fondatore di Golosario, che condurrà i “Dialoghi sul vino” tra Italia e Stati Uniti: una lezione alla scoperta di affinità e divergenze tra la grande tradizione vitivinicola italiana e la giovane scena enologica americana (12 settembre alle 18:30, Salone della Basilica).

Il giorno dopo, alla Biblioteca internazionale La Vigna

(Contra’ Porta Santa Croce, 3) – centro di eccellenza internazionale per la ricerca ampelografica – Massobrio terrà anche due masterclass (queste a pagamento e a numero chiuso).

Il Durello: il brut color oro che più assomiglia agli Champagne – Degustazione guidata di 8 vini metodo classico Doc Monti Lessini, in collaborazione con il Consorzio Lessini Durello e Serenissima Ristorazione (che cura anche gli accompagnamenti gastronomici) – 13 settembre alle 11:00.

La ricchezza del territorio vicentino: vini DOC a confronto con vini USA– Percorso tra le eccellenze vicentine e americane, con i Consorzi Colli Berici e Vicenza, Breganze e Gambellara, in collaborazione con Serenissima Ristorazione (che cura anche gli accompagnamenti gastronomici) – 13 settembre alle 14:30.

Il confronto tra vini vicentini e americani sarà al centro anche di una terza masterclass, questa in lingua inglese, dal titolo A wine tasting journey, tenuta sempre alla Vigna da Giovanni Ponchia, direttore dei consorzi Colli Berici e Gambellara – 13 settembre alle 17:30.

Le masterclass del Festival sono già prenotabili sul sito ufficiale italiamericafestival.it al costo di € 30,00 (oppure con una vantaggiosa combo a € 50,00 per due).

Dalle ricette palladiane agli spaghetti al pomodoro

Tra gli ospiti di punta del Festival ci sarà il popolare Andy Luotto. Nato a Brooklyn, New York, indimenticato volto di Quelli della notte, chef, Luotto sarà protagonista di un doppio appuntamento: un’intervista pubblica con il giornalista Antonio Di Lorenzo, per ripercorrere una vita tra spettacolo e cucina, in Basilica Palladiana (13 settembre alle 18:00); e uno show cooking serale, dove comicità e maestria culinaria si fonderanno in un’esperienza unica (luogo e orario in definizione).

La cucina del territorio sarà protagonista con Amedeo Sandri e Maurizio Falloppi, che presenteranno il loro libro “La cucina vicentina” (14 settembre alle 15:30, Salone della Basilica): un lavoro di recupero di ventuno ricette “dimenticate”e quattro piatti palladiani tratti dal

celebre Messisbugo. Un racconto che unisce gusto e memoria, e un omaggio alla tradizione vicentina come patrimonio culturale da riscoprire.

Il grande storico della cucina italiana Massimo Montanari guiderà invece un viaggio sorprendente tra storia e mito: “Cibi dell’altro mondo” (14 settembre alle 17:00, Salone della Basilica), per scoprire come piatti che consideriamo “identitari” – dagli spaghetti al pomodoro alla polenta coi fagioli – siano in realtà il frutto di incontri e contaminazioni tra continenti, tradizioni, pratiche alimentari e culinarie.

