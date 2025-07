Allerta Maltempo in Veneto: temporali in arrivo su Dolomiti e Pianura

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Venezia, 30 giugno 2025 – Il Veneto si prepara ad affrontare una fase di instabilità meteorologica. Il bollettino regionale prevede rovesci e temporali sparsi tra il pomeriggio e la serata di oggi, lunedì 30 giugno, e la mattinata di domani, martedì 1 luglio. I fenomeni saranno più diffusi sulle Dolomiti e localizzati verso la pianura.

Particolare attenzione è rivolta alle aree montane e pedemontane, dove sono possibili temporali intensi, accompagnati da forti rovesci, raffiche di vento e locali grandinate, soprattutto su Dolomiti, Prealpi e Pedemontana orientale. Tuttavia, non si escludono eventi simili anche in altre zone della regione fino alla mattinata di domani.

In risposta a queste previsioni, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile del Veneto ha emesso una fase operativa di “Attenzione” (codice giallo) per criticità “Idrogeologica per Temporali”. Tale allerta sarà in vigore dalle ore 14:00 di oggi fino alle ore 13:00 di domani e riguarda specificamente i bacini dell’Alto Piave (Belluno) e del Piave Pedemontano (Belluno – Treviso).

Le Aree Coinvolte: