ATTUALITA'STREET TG
17 Marzo 2026 - 10.56

ALLARME COMMERCIO A VICENZA: GIOVINE (FdI):”INTERVENTI URGENTI PER SALVARE IL CENTRO E I QUARTIERI”

P.U. - E.S.
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

La crisi del commercio a Vicenza non può più essere ignorata. Silvio Giovine (FdI) lancia un appello all’Amministrazione comunale, chiedendo di attivare subito un “alert” per evitare la desertificazione commerciale. Secondo Giovine, nascondere i problemi sotto il tappeto non serve: oggi è indispensabile avviare un dialogo reale con commercianti, associazioni e residenti per affrontare emergenze come accessibilità, sicurezza, parcheggi e animazione urbana. Gli eventi non possono più essere sporadici: serve una programmazione strutturata e duratura, come quella prevista dalla precedente amministrazione per Campo Marzo. L’obiettivo è invertire la rotta prima che sia troppo tardi.

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

ALLARME COMMERCIO A VICENZA: GIOVINE (FdI):"INTERVENTI URGENTI PER SALVARE IL CENTRO E I QUARTIERI" | TViWeb ALLARME COMMERCIO A VICENZA: GIOVINE (FdI):"INTERVENTI URGENTI PER SALVARE IL CENTRO E I QUARTIERI" | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2026 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy