ALLARME COMMERCIO A VICENZA: GIOVINE (FdI):”INTERVENTI URGENTI PER SALVARE IL CENTRO E I QUARTIERI”

La crisi del commercio a Vicenza non può più essere ignorata. Silvio Giovine (FdI) lancia un appello all’Amministrazione comunale, chiedendo di attivare subito un “alert” per evitare la desertificazione commerciale. Secondo Giovine, nascondere i problemi sotto il tappeto non serve: oggi è indispensabile avviare un dialogo reale con commercianti, associazioni e residenti per affrontare emergenze come accessibilità, sicurezza, parcheggi e animazione urbana. Gli eventi non possono più essere sporadici: serve una programmazione strutturata e duratura, come quella prevista dalla precedente amministrazione per Campo Marzo. L’obiettivo è invertire la rotta prima che sia troppo tardi.