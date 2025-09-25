All’alba al Parco della Pace incontro interreligioso con il sindaco di Betlemme: passi concreti per la pace

Vicenza, 25 settembre 2025 – Si è aperto questa mattina all’alba “Passi di Pace”, il momento interreligioso che ha dato il via simbolico all’inaugurazione del Parco della Pace di Vicenza.

Alle 6.30, all’Hangar 1, si sono ritrovati il sindaco Giacomo Possamai, i rappresentanti delle comunità religiose del territorio e il sindaco di Betlemme Maher Nicola Canawati, giunto in città per rinnovare il Patto di Fratellanza con Vicenza. Presenti anche il vescovo Giuliano Brugnotto e numerosi cittadini.

«Questo non è un parco come tutti gli altri – ha sottolineato Possamai – non è solo una meravigliosa area verde di 63 ettari, perché già dal suo nome racconta una storia: quella di un impegno per la Pace. Dare un senso a quel nome è ora uno dei compiti che abbiamo, e cominciare a farlo insieme ai rappresentanti delle religioni è il modo migliore per dare forza a questo messaggio».

Il vescovo Brugnotto ha ricordato, citando le parole del Profeta, che «questo che è stato un luogo dell’esercito oggi è trasformato in un parco di Pace».

Il momento più intenso è stato l’intervento del sindaco di Betlemme: «Qui vedo un mosaico molto bello – ha detto Canawati – fatto di persone di religioni diverse, ma tutte unite sotto questo stesso tetto, unite per la Pace. Tutti sapete cosa accade a Gaza, dove si sta andando oltre un genocidio che deve fermarsi subito, adesso, oggi. Vi chiedo di pregare insieme a me per questo».

Il gruppo si è poi spostato al centro del parco, dove i rappresentanti delle diverse comunità – dalle chiese cristiane ai centri islamici, dalla comunità Bahà’ agli Hare Krishna, fino alla comunità ebraica di Verona e Vicenza che ha inviato un testo – hanno condiviso letture, preghiere e riflessioni, accompagnati da intermezzi musicali con clarinetto, oboe e viola.

La mattinata si è conclusa con la piantumazione di una quercia e la posa di una targa, a ricordo del primo passo concreto di questo percorso di pace.