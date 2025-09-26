Alla Fenice è bufera sulla nomina di Beatrice Venezi: l’orchestra chiede la revoca

VENEZIA – È scontro aperto al Teatro La Fenice dopo la nomina di Beatrice Venezi a direttore musicale. A pochi giorni dall’annuncio, i professori d’orchestra hanno chiesto ufficialmente al sovrintendente Nicola Colabianchi di revocare l’incarico, parlando di «rottura del patto di fiducia» e denunciando un «danno di immagine» per il teatro.

In una lettera recapitata alla direzione il 25 settembre, i musicisti hanno contestato sia il metodo della nomina – appresa dalla stampa, senza alcun confronto interno – sia il profilo professionale della direttrice, giudicato «non paragonabile a quello delle grandi bacchette che in passato hanno ricoperto il ruolo». Secondo l’orchestra, Venezi «non ha mai diretto un’opera né un concerto sinfonico pubblico in cartellone alla Fenice, né compare nei principali festival internazionali», motivo per cui la scelta non garantirebbe «qualità artistica né prestigio internazionale».

Gli orchestrali denunciano anche conseguenze immediate: «A sole ventiquattr’ore dall’annuncio si registrano disdette da parte di abbonati storici». Un segnale che, secondo loro, conferma il rischio di compromettere la fiducia di un pubblico fedele, «vero vanto della Fenice insieme al livello della sua orchestra».

Colabianchi ha chiesto di «giudicare la scelta in base ai risultati», sottolineando che Venezi è «brava, giovane e donna». Ma le sue scuse, presentate in una lettera interna, sono state definite «irricevibili» dai musicisti, che concludono: «Non riusciamo a riconoscere in lei la guida del nostro Teatro».

Oggi è prevista un’assemblea dei lavoratori, durante la quale non si esclude l’annuncio di uno stato di agitazione e iniziative di protesta pubblica.