Alla Birreria Asgard di Vicenza (che compie oggi 33 anni) sfide da nerd con i venerdì del quiz su serie tv, cartoni e cinema

Alla storica Birreria Asgard di Vicenza, in via Castelfidardo, il venerdì sera è dedicato a un format originale e amatissimo: sfide a squadre tra appassionati di serie tv, cinema e cartoni animati, dove ogni tavolo diventa una squadra pronta a contendersi la vittoria tra quiz, risate e buona birra. Proprio oggi, 29 ottobre, il locale festeggia i suoi 33 anni ed è una sorta di angolo magico dove i nerd si sentono a casa: il locale perfetto per condividere passioni, giochi e risate tra amici.

Il calendario è già fissato: 7 novembre cartoni animati, 14 novembre cinema, 21 novembre serie tv e 28 novembre di nuovo cartoni, poi si ricomincia con lo stesso giro fino a marzo. Ogni tavolo diventa una squadra e riceve un quiz cartaceo con domande a risposta multipla e immagini da indovinare, per mettere alla prova la memoria e l’occhio da cinefilo.

Il sottofondo musicale? Ovviamente a tema: sigle, soundtrack e brani iconici pronti a far canticchiare anche i più distratti. Il clima è quello giusto per tutti: chi ama la competizione troverà avversari agguerriti e preparatissimi, ma anche chi vuole solo divertirsi potrà vivere una serata diversa, tra amici, battute, nostalgia, gossip, veleni vari… o semplicemente per giocare a freccette o fissare il vuoto davanti a sé degustando una buona birra.

A fine stagione, prevista per marzo, le prime tre squadre di ogni categoria riceveranno una targa ricordo, giusto premio per mesi di quiz, risate e brindisi condivisi. Le storiche squadre da battere sono ‘Macelleria Sociale’ e ‘Asgardiani’. Non serve, comunque, iscriversi o partecipare a tutto il campionato: ogni serata è una sfida a sé. Anche una squadra improvvisata sul momento può sedersi, giocare e provare a vincere la serata. L’importante è avere un po’ di spirito di squadra e la giusta dose di curiosità — perché tra domande e immagini, ogni venerdì all’Asgard è un gioco nuovo tutto da scoprire.

Insomma, se siete cresciuti a pane, sigle e pop corn, l’Asgard vi aspetta: il venerdì sera la cultura pop si gioca… a colpi di quiz!