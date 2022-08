ALBETTONE – Incendio di 30 rotoballe: sospetto di dolo

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel GRUPPO FACEBOOK TVIWEB - NOTIZIE VICENZA E PROVINCIA (Clicca qui)

Nella notte di sabato, 30 rotoballe sono andate a fuoco in un’area privata non distante dalla chiesa di Albertone. Le rotoballe sono proprietà di un agricoltore del luogo, Raffaele Biasiolo.

I fatti poco dopo le 23, quando una coppia di coniugi si è accorta del fuoco non distante dalla loro abitazione, visibili anche a chilometri di distanza. Dato l’allarme, la coppia ha allertato i due fratelli che gestiscono l’area agricola, Remo e Maurizio Biasiolo, che giunti sul posto in attesa dei pompieri hanno circoscritto le fiamme facendo una barriera con un anello di terreno, evitando la propagazione ad un’abitazione e al vicino boschetto. Sono poi arrivati i vigili del fuoco di Lonigo e Vicenza, che hanno lavorato fino alle 4 del mattino per domare il rogo e completare lo smassamento delle rotoballe.

Secondo le dichiarazioni rilasciate al Giornale di Vicenza, c’è il sospetto di dolo, come evidenziato nelle parole di Maurizio BIasiolo: «Fortunatamente il vento tirava verso sud agevolando il controllo dell’incendio che poteva avere conseguenze più pesanti» spiega l’agricoltore, che aggiunge «l’uniformità delle fiamme estese in più punti lascia pensare a un’azione dolosa. E poi le rotoballe di erba medica e il fieno non sono a rischio autocombustione».

L’ipotesi di dolo è condivisa anche dal consigliere regionale, ed ex sindaco del paese, Joe Formaggio, arrivato sul luogo tempestivamente. Si tratta del terzo incendio di rotoballe in appena due settimane, anche se i primi due sono realisticamente attribuibili all’autocombustione e al gran caldo.