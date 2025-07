Albarella, lite al centro sportivo finisce con un accoltellamento: ferito un 27enne nell’isola dei vip

Un 27enne è rimasto ferito nella serata di martedì 29 luglio durante una lite con un minorenne all’interno del centro sportivo dell’isola di Albarella, località privata sul Delta del Po frequentata da turisti e personaggi noti. Secondo quanto ricostruito, il diverbio tra i due giovani italiani — entrambi ospiti dell’isola — è degenerato quando il 16enne ha estratto un coltellino colpendo l’altro al fianco. Fortunatamente, le ferite riportate non sono gravi e l’uomo ha rifiutato il ricovero ospedaliero.

L’episodio ha richiamato sul posto i carabinieri e i soccorsi, oltre al personale di vigilanza dell’isola, che è intervenuto rapidamente per fermare l’aggressione. Le indagini sono in corso per chiarire le cause dello scontro; tra le ipotesi al vaglio anche un possibile legame con dinamiche legate al consumo di sostanze stupefacenti.

Il direttore generale di Albarella, Mauro Rosatti, è intervenuto con una nota per rassicurare residenti e turisti: «Si tratta di un fatto isolato e circoscritto, per il quale sono in corso le opportune indagini da parte delle autorità competenti. Non è riconducibile a problematiche interne alla comunità dell’isola, ma a vicende personali». Rosatti ha inoltre annunciato un rafforzamento dei controlli a partire da agosto, come previsto ogni estate, con vigilanza attiva 24 ore su 24, verifiche agli accessi e stretta collaborazione con le forze dell’ordine.

L’isola di Albarella, proprietà del gruppo Marcegaglia, è una località turistica esclusiva con oltre 2.300 immobili immersi in un’area naturalistica protetta. Sebbene episodi di violenza siano rari, l’aggressione ha suscitato preoccupazione tra i frequentatori abituali, spingendo alcuni residenti storici a chiedere maggiore severità nei confronti dei comportamenti giovanili non controllati.