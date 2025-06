Al via “Vicenza d’estate”, concerti infrasettimanali nei plateatici dei locali del centro

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Si chiama “Vicenza d’estate”. Ma i baristi l’hanno ribattezzato: “4 gatti in piazza? Da giugno a settembre un’estate da vivere a Vicenza”. È il patto che mette assieme l’assessorato allo sviluppo economico, Confcommercio Vicenza e 14 locali del centro storico che assicureranno per tutta l’estate concertini nei plateatici ogni mercoledì, giovedì e venerdì sera.«È un bell’esempio di volontà di lavorare assieme – ha commentato l’assessora Cristina Balbi, presentando l’iniziativa con i promotori – per rendere più vivo e attrattivo il centro storico non solo nel week end, ma anche durante la settimana, e al tempo stesso presidiarlo, allontanando il rischio del degrado e il senso di insicurezza. Mi auguro che quest’iniziativa inneschi una reazione a catena, con l’adesione di tanti locali anche nelle altre zone della città che vogliamo sempre più vivace, a beneficio di chi la abita, di chi vi lavora e di chi viene a visitarla».«Va dato il merito a questi imprenditori di aver deciso di mettere tempo, idee e risorse per rendere ancora più vivace e attrattivo il centro storico di Vicenza, tra l’altro in un periodo clou per le presenze turistiche in città – afferma Federico Azzolini, responsabile delle delegazioni territoriali di Confcommercio Vicenza – Noi abbiamo raccolto la loro richiesta di supporto e ci siamo attivati perché questo bel progetto vedesse la luce, perché riteniamo possa rappresentare un esempio virtuoso di collaborazione tra attività, che ha anche un risvolto positivo per tutta la cittadinanza. Questa è la Vicenza che vogliamo: dinamica, ricca di eventi, con tanta musica e i tavolini all’aperto ad accogliere vicentini e turisti. Siamo convinti che un centro storico pieno di vita è un bene per tutti, non solo per le attività che organizzano gli eventi, ed è un bene anche per i residenti del centro e in generale per tutti cittadini, visto che una città viva è anche una città che offre più servizi ed è più sicura».I pubblici esercizi che hanno aderito al progetto, presentando al Settore Suap-Edilizia Privata, Sport e Manifestazioni le relative istanze, sono i locali Alle Erbe – Cantina del Tormento e Refe Refettorio Birraio di piazza delle Erbe; Paninaro di contra’ della Catena; Biasio Centro di piazza delle Biade, Zest di contra’ delle Morette, Taverna 4 e 2/3 di contra’ P. Lioy, Quintana di contra’ Manin, Cioccolato e Contrà di contra’ del Monte; Bottega Faustino di piazzetta Parise; Oca Bianca di contra’ Porti; Antico Caffè Scrigni di piazza del Duomo; Malombra e Bolws Drinks Manawa Poke di corso Fogazzaro.

Sono stati tutti autorizzati a proporre intrattenimenti musicali dal vivo fino al 26 settembre ogni mercoledì e giovedì dalle 18 alle 22 e ogni venerdì dalle 18 alle 23.Per evitare sovrapposizioni, i locali vicini si metteranno d’accordo tra loro nella programmazione delle serate, così come si accorderanno con l’amministrazione in caso di concomitanza con eventi pubblici.Gli intrattenimenti dovranno svolgersi nel rispetto delle norme sul rumore, con l’adozione degli accorgimenti utili a non recare disturbo ai residenti.