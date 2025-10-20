Al Teatro Olimpico grande finale dei Classici con Capossela e Nada

Il gran finale del 78° Ciclo di Spettacoli Classici al Teatro Olimpico di Vicenza è un evento unico, pensato per la chiusura del biennio di direzione artistica di Ermanna Montanari e Marco Martinelli.

Mercoledì 22 ottobre alle 21.00,al Teatro Olimpico di Vicenza, Vinicio Capossela presenta in Prima Assoluta Nel bosco di latte – Voci, canzoni, storie, narrazioni attorno all’opera di Dylan Thomas, con la partecipazione straordinaria di Nada.

Uno dei cantautori più visionari e letterari della musica italianaaccompagnerà gli spettatori in “un recinto di innocenza del mondo” attraverso l’ultima opera di una delle personalità più affascinanti del Novecento, il poeta e drammaturgo gallese Dylan Thomas: Under Milk Wood. Un testo poetico e visionario del 1954, originariamente pensato dall’autore nella forma del radio-dramma, che racconta di un ideale paese Llareggub, in cui una sessantina di personaggi, abbastanza bizzarri, con i loro sogni e i loro pensieri parlano nell’arco di una giornata. “Una specie di teatro delle voci per un mondo accecato” scrive Capossela. “Bisogna sintonizzarsi alla frequenza dell’umano per entrare nel bosco di latte, ma una volta dentro non ci perderemo. Ci ritroveremo, come in una specie di Eden in cui i nostri passi non sono giudicati dal creatore, ma da un poeta che ha saputo descrivere le nostre anime a partire da quello che sognano, nel momento della più rinnovata purezza: il sonno. Questo spettacolo viene eseguito per la prima volta e in copia unica in omaggio al grande lavoro fatto da Teatro delle Albe sulla voce, la più ancestrale espressione dell’umano”.

CREDITI

Vinicio Capossela, voce e pianoforte

Alessandro Stefana, chitarre

Andrea Lamacchia, contrabbasso

Raffaele Tiseo, violino

Daniela Savoldi, violoncello

Vincenzo Vasi, theremin, percussioni

Irene Sciacovelli, voce e cori

Alessandro Mizzi, voce recitante

con la partecipazione straordinaria di Nada

voci registrate e montate a cura di Alberto De Grandis e Asso Stefana

luci di Luca Pagliano

regia di Luca Sebastiani e Vinicio Capossela

produzione La Cupa e IMARTS – International Music and Arts

Un ringraziamento speciale per le voci registrate a Paolo Rossi, Ermanna Montanari, Alessandro Bergonzoni, Luciana Littizzetto, Stefano Bollani, Daniel Melingo, Mauro Ermanno Giovanardi, Patty Pravo, Roy Paci, Geppi Cucciari, Marco Stefanini, Alberto Nerazzini, Nadia Addis, Enzo Bianchi, Sir Oliver Skardi, Federico Sirianni

***

Il 78° Ciclo di Spettacoli Classici al Teatro Olimpico di Vicenza con la direzione artistica di Ermanna Montanari e Marco Martinelli, con ben 7 prime assolute su 9 progetti in programma – firmati da alcuni dei più alti esponenti dell’espressione artistica e culturale del panorama italiano, di generazioni e linguaggi diversi – si svolge dal 25 settembre al 22 ottobre: è un progetto del Comune di Vicenza,in collaborazione con l’Accademia Olimpica e la Biblioteca civica Bertoliana, con il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione del Veneto,il coordinamento artistico del Centro di Produzione Teatrale La Piccionaia e il coordinamento generale della Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza. Il 78° Ciclo di Spettacoli Classici al Teatro Olimpico è sostenuto come sponsor da Agsm Aim e Burgo Group.

CALENDARIO

giovedì 25 settembre ore 21 | Basilica Palladiana

Alot | VENI, a goodbye

Prima Assoluta

venerdì 26 e sabato 27 settembre ore 21 | Teatro Olimpico

Roberto Latini | Ànghelos

Prima Assoluta

mercoledì 1° ottobre ore 21 | Teatro Olimpico

Salvatore Sciarrino | Il novello Perseo

Prima Esecuzione Assoluta

sabato 4 ottobre ore 21 | Teatro Olimpico

Marco Martinelli | Lisistrata

con gli adolescenti di Pompei, Torre del Greco, Castellammare di Stabia, Torre Annunziata e Vicenza

Prima Regionale

giovedì 9 e venerdì 10 ottobre ore 21 | Teatro Olimpico

Claudia Castellucci | Ballo Improprio

Prima Assoluta

domenica 12 ottobre ore 21 | Teatro Comunale – Sala del Ridotto

Igort | I dispacci di Delmore

Prima Assoluta

sabato 18 e domenica 19 ottobre ore 21 | Teatro Olimpico

Anagoor |Baccanti

Prima Assoluta

martedì 21 ottobre ore 21 | Teatro Astra

Masque Teatro | Voodoo

mercoledì 22 ottobre ore 21 | Teatro Olimpico

Vinicio Capossela | Nel bosco di latte – Voci, canzoni, storie, narrazioni attorno all’opera di Dylan Thomas

Prima Assoluta

Farsi Luogo. 440 anni di incontri all’Olimpico

Parlamenti d’Autunno | Palazzo Cordellina

a cura di Marco Sciotto

sabato 27 settembre ore 18 Luca Doninelli

sabato 4 ottobre ore 18 Silvia Ronchey e Christina Nakou

venerdì 10 ottobre ore 18 Antonio Attisani e Laura Mariani

sabato 18 ottobre ore 18 Antonio Moresco





Convegno della critica | Teatro Astra

a cura di Roberto Cuppone e Oliviero Ponte di Pino

martedì 9 ottobre ore 15-18

Per Goffredo Fofi | Teatro Astra

incontro con Rodolfo Sacchettini e Lorenzo Donati

martedì 21 ottobre ore 22

Informazioni

Sito ufficiale: www.classiciolimpicovicenza.it

Facebook: @cicloclassici – https://www.facebook.com/cicloclassici

Instagram: @cicloclassici – https://www.instagram.com/cicloclassici



Biglietti

In vendita online su www.classiciolimpicovicenza.it

e alla biglietteria del Teatro Comunale di Vicenza nei giorni e orari di apertura

prezzi dai 7,00 euro (ridotto scuole e università) ai 30,00 euro (tariffa intera)