Agugliaro commemora il dramma del Confine Orientale

In occasione del Giorno del Ricordo, il Comune di Agugliaro ospita un evento di approfondimento storico e civile dedicato alla tragedia delle foibe e all’esodo giuliano-dalmata. L’iniziativa, che gode del patrocinio del Consiglio Regionale del Veneto, si pone l’obiettivo di mantenere viva la memoria su una delle pagine più dolorose della storia nazionale del Novecento.

Dettagli dell’incontro

L’appuntamento è fissato per lunedì 9 febbraio 2026, alle ore 20:30, presso il Padiglione Multifunzionale sito in via Umberto I, n. 28, ad Agugliaro.

Interventi e Relatori

La serata si aprirà con i saluti istituzionali delle autorità locali e regionali:

  • Roberto Andriolo, Sindaco di Agugliaro.
  • Francesco Rucco, Vice Presidente Vicario della Regione del Veneto.

Il nucleo centrale dell’evento sarà l’intervento di Paolo Rolli, giornalista ed esule di seconda generazione, che offrirà una testimonianza diretta e un’analisi storica sul dramma vissuto dagli italiani del confine orientale nel secondo dopoguerra.

Scheda dell’evento

  • Titolo: Confine Orientale, Esodo e Foibe – Il dramma degli esuli giuliano-dalmati.
  • Data: 9 febbraio 2026.
  • Orario: 20:30.
  • Luogo: Padiglione Multifunzionale, Via Umberto I n. 28, Agugliaro.

