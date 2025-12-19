Aggressione in centro a Treviso: ferito il giornalista Luigi Bacialli, è in ospedale

Mattinata di violenza in centro storico a Treviso. Luigi Bacialli, 71 anni, direttore dei telegiornali del gruppo Medianordest, è stato aggredito da uno sconosciuto mentre passeggiava con i propri cani. Il giornalista è stato soccorso e trasferito al pronto soccorso dell’ospedale Ca’ Foncello per accertamenti: ha riportato un trauma cranico e dolori alle costole, attualmente in fase di valutazione clinica.

Secondo una prima ricostruzione, l’episodio sarebbe avvenuto a poca distanza dall’abitazione di Bacialli. L’aggressore lo avrebbe avvicinato contestandogli il comportamento di uno dei cani, accusandolo di aver urinato sul portone di un edificio. Nonostante le scuse e il tentativo di rimediare, il diverbio sarebbe degenerato rapidamente in insulti e poi in un’aggressione fisica, conclusasi con la fuga dell’uomo.

Sull’accaduto indaga la questura di Treviso. Testimoni parlano di una persona già nota alle forze dell’ordine. Solidarietà a Bacialli è stata espressa dal Sindacato giornalisti veneto e dall’Ordine regionale, che hanno condannato con fermezza l’episodio. Parole di vicinanza anche dal presidente della Regione Veneto, Alberto Stefani, che ha chiesto di individuare rapidamente il responsabile.

Esprimo vicinanza e solidarietà al direttore dei TG Medianordest Luigi Bacialli per l’aggressione subita oggi a Treviso. Condanno il gesto violento, auspico che si possa fare quanto prima chiarezza sull’accaduto ed auguro a Luigi Biacialli una pronta guarigione perché possa tornare al più presto al suo lavoro con la serietà sempre dimostrata e nella libertà che il giornalismo richiede.