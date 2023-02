Aggredisce e minaccia gli Agenti con una siringa: arrestato

Verso le ore 17.30 di ieri, nel corso del quotidiano servizio di controllo del territorio delle volanti, una pattuglia che stava transitando lungo via Gorizia, è stata avvicinata dal 56enne L.P., italiano, che, senza alcun motivo, ha cominciato a insultare gli Agenti. Gli Agenti quindi hanno chiesto all’uomo di esibire propri documenti d’identità. L.P., che nel frattempo continuava a insultare gli agenti, era sprovvisto di documenti d’identità, e per questo motivo è stato atto salire a bordo della Volante ed accompagnato in Questura per identificazione.

All’interno dei locali della Questura, l’uomo oltre a continuare a dimostrarsi non collaborativo alle operazioni di identificazione, improvvisamente ha estratto una siringa che aveva nascostonelle pieghe dei vestiti e minacciava gli Agenti, che riuscivano a bloccarlo solo con l’utilizzo del Taser.

L’uomo è stato quindi arrestato per rispondere dei reati di minaccia e resistenza a P.U. e, su disposizione del P.M. di turno nella Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza